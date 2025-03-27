Başkan Erdoğan kendisini görmek isteyen iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti. (AA)

Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Başkan Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI HEDİYE

Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.