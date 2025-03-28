Türkiye’den iki büyük depremle sarsılan Myanmar ve Tayland’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki depremlerde hayatın kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İki depremin ardından, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.