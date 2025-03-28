SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'den iki büyük depremle sarsılan Myanmar ve Tayland’a taziye mesajı

Türkiye, Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından oluşan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 23:18 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 23:19
Türkiye’den iki büyük depremle sarsılan Myanmar ve Tayland’a taziye mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki depremlerde hayatın kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İki depremin ardından, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)İki depremin ardından, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

CANLI | Myanmarda 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çinde de hissedildi: Bangkokta yıkım varCANLI | Myanmarda 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çinde de hissedildi: Bangkokta yıkım var

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden CHP’li Özel’e sert tepki: İngiliz Muhiplerinden farkınız yok!
Sokak provokasyonuna af yok! Eylemlere yönelik 74 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis istemi
Casper
Ege’de farklı Fener! Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4 | MAÇ SONUCU
AK Parti’den KKTC’deki başörtüsü engeline sert tepki: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir
Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak!
Borsa İstanbul
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı
Narin Güran’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Annesi Yüksel Güran ile o fotoğrafında 2 ayrıntı dikkat çekti
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Başkan Erdoğan’dan Gine’de adına yapılan caminin açılışında önemli açıklamalar
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: İBB yankesicilerin elinde hapsoldu! Sokak uyarısı | DEM mesajı
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için hazır | Suriye teklifi
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: Bugün hepimiz için bir milat olsun!
Kemal Sunal ve Fatma Girik’le ilgili gerçek duyanları şoke etti! Yeşilçam yıldızının rol arkadaşı kardeşi çıktı
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor