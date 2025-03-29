ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN YARDIM

Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının artması ve çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olması nedeniyle birçok ülke yardım çalışmalarını artırmak için Myanmar'a kurtarma ekipleri gönderdi.

Myanmar’daki askeri liderler, uluslararası yardım talep ettiler. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çinli bir ekip cumartesi sabahı Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'a ulaşan ilk uluslararası kurtarma ekibi oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Myanmar cuntası lideri Min Aung Hlaing ile telefonda görüşmesinin ardından Pekin'in Myanmar'a 100 milyon yuan (13 milyon dolar) değerinde insani yardım sağlayacağı bildirildi.

Ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Çin'in ardından hızla kendi uzman ekibini konuşlandırdığını, bu ekipte köpek ekipleri, anestezistler ve psikologların da yer aldığını belirtti.

Komşu Hindistan da acil insani yardımla birlikte bir kurtarma ve tıbbi ekip gönderdiğini belirtti.

Hong Kong, Singapur ve Malezya da kurtarma ekipleri gönderme sözü verdi.