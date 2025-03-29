Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremin Çin'de ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hisssedildiği bilidirildi.
YÜZME HAVUZLARI TAŞTI
Myanmar merkezli depremin Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildiği bildirildi. Bangkok'ta yüzlerce kişinin binalardan sokaklara çıktığı belirtildi. Görgü tanıkları, insanların panik halinde sokaklara döküldüğünü ve yüzme havuzlarından su sıçradığını söyledi.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, başkenti sarsan ölümcül depremin ardından ülkenin "normale döndüğünü" söyledi.
Shinawatra, Bangkok'ta sadece bir binanın çöktüğünü belirterek, binanın inşaat halinde olduğunu ve başkentteki başka hiçbir binanın benzer şekilde etkilenmediğini söyledi.
Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının artması ve çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olması nedeniyle birçok ülke yardım çalışmalarını artırmak için Myanmar'a kurtarma ekipleri gönderdi.
Myanmar’daki askeri liderler, uluslararası yardım talep ettiler. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çinli bir ekip cumartesi sabahı Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'a ulaşan ilk uluslararası kurtarma ekibi oldu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Myanmar cuntası lideri Min Aung Hlaing ile telefonda görüşmesinin ardından Pekin'in Myanmar'a 100 milyon yuan (13 milyon dolar) değerinde insani yardım sağlayacağı bildirildi.
Ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Çin'in ardından hızla kendi uzman ekibini konuşlandırdığını, bu ekipte köpek ekipleri, anestezistler ve psikologların da yer aldığını belirtti.
Komşu Hindistan da acil insani yardımla birlikte bir kurtarma ve tıbbi ekip gönderdiğini belirtti.
Hong Kong, Singapur ve Malezya da kurtarma ekipleri gönderme sözü verdi.
Bangkok valisi, Bangkok binalarında 2000'den fazla yapısal çatlak bildirimi olduğunu söyledi.
Bölge valisinin bugüm yaptığı açıklamaya göre, Bangkok'taki binalarda yapısal çatlaklar olduğuna dair kamuoyundan gece boyunca 2.000'den fazla rapor geldi ve hükümet 700 yapı için detaylı denetimler planlıyor.
Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün (28 Mart) meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybettiği, 730'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Myanmar'daki askeri yönetim, ülkede bugün meydana gelen depremlere dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Sabah Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kızılhaç, Myanmar'ın birçok bölgesinde, aralarında Mandalay ve Sagaing şehirlerinin de bulunduğu yerlerde elektrik ve internetin kesildiğini bildirdi.
Örgüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mandalay, Sagaing, Naypyitaw, Bago ve Güney Shan'da büyük hasarlar yaşandığını bildirdi.
Myanmar Kızılhaç Derneği, Mandalay'a ilk yardım sağladığını ve bir müdahale ekibi gönderdiğini duyurdu.
İnternet izleme kuruluşu Netblocks, Myanmar'da bir dizi depremin ardından internet bağlantısında kesintiler yaşandığını gösteren veriler bulunduğunu bildirdi.
Netblocks, X'te yaptığı açıklamada, "Kesintilerin kurtarma çalışmalarını engelleyen elektrik kesintileri ve devrilen telekomünikasyon hatlarından kaynaklandığı belirtiliyor" dedi .
Kızılhaç ayrıca depremin ardından büyük barajlarda hasar oluşması konusunda endişe duyulduğunu bildiriyor.
ABD Ulusal Deprem Bilgi Merkezi'nden bir jeofizikçi, Myanmar'ın orta kesimini sallayan 7.7 büyüklüğündeki depremin, iki yıl önce Türkiye ve Suriye'yi sallayan sarsıntıyla hemen hemen aynı şiddette olduğunu söyledi.
William Yeck, CNN'e yaptığı açıklamada, kendisinin ve meslektaşlarının Cuma günkü depremi "yüksek etkili" bir olay olarak sınıflandırdıklarını söyledi ve "Nüfus yoğunluğu olduğu için bunu kırmızı bir olay olarak değerlendiriyoruz. Büyük bir olay. Sığ. Bu yüzden güçlü bir sarsıntı bekliyoruz. Boyut bağlamında, 7.7 büyüklüğündeki bir deprem, 2023'te gördüğümüz Türkiye depreminin büyüklüğüne yakın," dedi. "Oldukça yıkıcıydı." şeklinde konuştu.
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Myanmar'da yaşanan depremlerin ardından elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesinden dolayı bazı bölgelere erişimde zorluklar yaşandığını duyurdu.
IFRC, Myanmar'da yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerel saatle bugün öğleden sonra Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve komşu ülke Tayland'da da güçlü sarsıntılar hissedildi. Myanmar Kızılhaç ekipleri durumu değerlendiriyor ancak Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile Güney Shan eyaletinde elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesi nedeniyle etkilenen bölgelere erişimde zorluklarla karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.
Sahadan gelen ilk bilgilere göre depremin önemli hasara yol açtığının aktarıldığı açıklamada, insani ihtiyaçlarla ilgili bilgilerin halen toplanmakta olduğu kaydedildi
Tayland Başbakan Yardımcısı, Cuma günü meydana gelen büyük depremin ardından Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir gökdelenin çökmesi sonucu en az üç işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Phumtham Wechayachai, Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen çökme sonucu enkaz altında 81 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.
Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgelerini birbirine bağlayan köprü, cuma günü ülkenin orta kesiminde meydana gelen güçlü bir depremin ardından çöktü.
Görüntülerde, ülkenin kuzeyinden güneyine uzanan İravadi Nehri'ne düşen Eski Sagaing Köprüsü'nün bazı bölümleri görülüyor.
Depremin ardından Tayland'da bir gökdelenin yüzme havuzunun taştığı anlar görüntülendi.
7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden ilk görüntüler geldi.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, komşu Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremin ardından acil toplantı düzenliyor.
Tayland'da yerel halk ve ülkenin Afet Ajansı, depremin başkent Bangkok ve kuzeydeki Chiang Mai şehri de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında hissedildiğini bildirdi.
Başbakan deprem sırasında bir toplantı için Phuket kentindeydi.
Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da yaşayan bir kişi, depremin ani ve "çok güçlü" olduğunu söyledi İsminin açıklanmasını istemeyen Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'dan bir vatandaş CNN'e konuştu ve "Depremi yaklaşık bir dakika kadar hissettik ve sonra binadan dışarı koştuk. Binalardan dışarı koşan başka insanlar da gördük. Çok ani ve çok güçlüydü." dedi.
İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde ikinci bir güçlü artçı sarsıntı daha meydana geldiği bildirildi.
Sarsıntı Tayland'ın başkenti Bangkok'a kadar hissedildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, cuma günü öğleden sonra Myanmar'ın merkezinde 7,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi.
USGS, depremin Myanmar'ın Sagaing kasabasının 16 kilometre (10 mil) kuzey kuzeybatısında yerel saatle 12:50 civarında meydana geldiğini bildirdi.