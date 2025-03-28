2 kişinin hayatını kaybettiği Uludağ’daki yangınla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde iki kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;

4 şüpheli tutuklanmış,

2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.