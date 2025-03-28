20 milyon kişi yola çıkacak! Bilet satışları patladı! Bakan Uraloğlu’ndan ek sefer açıklaması

Bakan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanlarının genişletildiğini söyledi.(AA)

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini kaydederek "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık" dedi.

UYGULAMA 7 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.