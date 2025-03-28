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20 milyon kişi yola çıkacak! Bilet satışları patladı! Bakan Uraloğlu'ndan ek sefer açıklaması

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile bilet satışları patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 11:37
20 milyon kişi yola çıkacak! Bilet satışları patladı! Bakan Uraloğlu’ndan ek sefer açıklaması

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Otobüs ve havayollarında bilet satışları patladı.(AA)Otobüs ve havayollarında bilet satışları patladı.(AA)

Bu duyurunun ardından otellerde son dakika rezervasyonları hızlanırken, otobüs ve havayollarında ise bir anda bilet satışları patladı.

20 MİLYON KİŞİ YOLA DÜŞECEK
Bayram döneminde sadece 10 milyon kişinin otobüsle, 5-6 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği öngörülürken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak.

Toplamda 20 milyon kişinin yollara düşeceği tahmin ediliyor. (AA)Toplamda 20 milyon kişinin yollara düşeceği tahmin ediliyor. (AA)

Toplamda 20 milyon kişinin yollara düşeceği tahmin edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

EK SEFER İMKANI GENİŞLETİLDİ
Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitelerinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanının genişletildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanlarının genişletildiğini söyledi.(AA)Bakan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanlarının genişletildiğini söyledi.(AA)

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini kaydederek "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılaması zor görünüyor. Bu nedenle biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkân tanıdık" dedi.

UYGULAMA 7 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Bakan Uraloğlu, "B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Uygulama 7 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde yoğunluk yaşanacağı öngörülüyor. (AA)Bayram tatilinde yoğunluk yaşanacağı öngörülüyor. (AA)

DENETİM SİSTEMİ DEVREDE OLACAK
Uraloğlu, bu araçlarla yapılan taşımalarda denetimin de sıkı şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak." açıklamasında bulundu.

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