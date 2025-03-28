Evren Devrim Zelyut kimdir, kaç yaşında öldü? Ekonomist Evren Devrim Zelyut neden hayatını kaybetti?

Ekonomist Evren Devrim Zelyut , uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Gazeteci ve araştırmacı Rıza Zelyut'un oğlu olan Zelyut, ekonomi alanında yaptığı piyasa analizleri ve değerlendirmeleriyle tanınıyordu. Peki Evren Devrim Zelyut kimdir, kaç yaşında öldü? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EVREN ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, tanınmış gazeteci ve yazar Rıza Zelyut'tur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Zelyut, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak kariyerine başladı. 2008'de Prim Menkul Değerler A.Ş.'ye geçerek burada da yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 2010'da Arıkanlı Holding'e transfer olup yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında ise kendi şirketini kurarak Avrasya Yatırım'ı faaliyete geçirdi.