Türkiye’ye küfür Orduyu karıştırdı!

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'nun bir bölümünün önceki Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır" diye slogan attığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.



Yunan basınına göre Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, disiplin denetimini uygulamak üzere yeminli idari soruşturma başlattı. Hükümet kaynakları da olayla ilgili olarak "Güç sloganla yansıtılmaz" yorumunu yaptı.

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