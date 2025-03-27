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MSB'den "CATSAA ve F-35" çıkışı! Yunan askerlerinin skandalına tepki skandalına tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ABD ile temaslara ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı. Bakanlık kaynakları, CATSAA yaptırımlarının kaldırılması halinde F-35 sürecine dönülebileceğini belirten kaynaklar, "CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz." dedi. Yunan askerlerinin Türkiye'yi hedef alan skandalına da tepki gösteren kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 12:25
MSB’den CATSAA ve F-35 çıkışı! Yunan askerlerinin skandalına tepki skandalına tepki

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE'DE ORTAK HAREKAT MERKEZİ
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır.

Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir.

Suriye'de ortak harekat merkezi kurulacak (Takvim.com.tr Arşiv)Suriye'de ortak harekat merkezi kurulacak (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır."

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YUNAN'A AYAR
Bakanlık kaynakları, Yunanistan Ordusu'na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."

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CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU
Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz.

F-35 savaş uçağı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)F-35 savaş uçağı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz.

CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

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TAHIL KORİDORUNUN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ
Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız."

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