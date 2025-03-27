İBB’nin Başkan Vekili belli oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından dün toplanan İBB Meclisi'nde başkan vekili seçildi. Başkan vekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu.



Toplantı saat 13.00'da başladı. İBB Başkan Vekilliği seçiminde ilk turda oylama bitti. İlk turda Nuri Aslan 173 ve Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3.tura geçildi. 3. turdaki oylamada da Nuri Aslan İBB Başkan Vekili olarak seçildi. Aslan 3.turda 177 oy, Okul da 125 oy aldı. Beylikdüzü'nde ise tutuklanan Başkan Murat Çalık'ın yerine Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi, başkan vekili seçildi.

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