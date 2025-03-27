PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li meslektaşı Marco Rubio ile görüştü: Engeller kalkıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li meslektaşı Marco Rubio ile Washington’da görüştü. Zirvede, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade ortaya konuldu. İki taraf, mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li meslektaşı Marco Rubio ile görüştü: Engeller kalkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ilk görüşmede, "Ukrayna'da barış için Türkiye'nin desteğini talep ettiğini" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, Rubio'nun politika değişikliğiyle NATO müttefikleri arasında "daha da büyük bir ekonomik ortaklığı teşvik ettiğini" söyledi. Fidan'ın ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının kaldırılması, diğer NATO ortaklarıyla birlikte geliştirilmesine yardımcı olduğu F-35 savaş uçağı programına yeniden katılmasına izin verilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Washington'daki görüşmesinde, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı. Kaynaklar, her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini ortaya koyduğunu ve iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağını aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Borsa İstanbul
Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHP’li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak?
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir
O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi?
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den