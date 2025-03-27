Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li meslektaşı Marco Rubio ile görüştü: Engeller kalkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı ilk görüşmede, "Ukrayna'da barış için Türkiye'nin desteğini talep ettiğini" açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, Rubio'nun politika değişikliğiyle NATO müttefikleri arasında "daha da büyük bir ekonomik ortaklığı teşvik ettiğini" söyledi. Fidan'ın ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının kaldırılması, diğer NATO ortaklarıyla birlikte geliştirilmesine yardımcı olduğu F-35 savaş uçağı programına yeniden katılmasına izin verilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.



Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Washington'daki görüşmesinde, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı. Kaynaklar, her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini ortaya koyduğunu ve iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağını aktardı.

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