Başkan Erdoğan Külliye’de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u kabul etti

Başkan ecep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Başkan ecep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Mahmud, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklara da yer verildi.
Karşılama ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.