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Başkan Erdoğan Külliye'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklara da yer verildi.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 18:17 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 18:53
Başkan Erdoğan Külliye’de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u kabul etti

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Başkan ecep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)

Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (AA)

Başkan Erdoğan ve Mahmud, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklara da yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)

Karşılama ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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