Saraçhane’deki izinsiz gösteri sonrası Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli yakalandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde bir kişinin Başkan Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kimlik bilgileri tespit edilen H.K. (30), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.