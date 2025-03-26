CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonu: İmamoğlu’na yakın bir milletvekili yolsuzluk ağının merkezinde yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB'nin merkezinde yer aldığı Ekrem İmamoğlu örgütüne karşı yürütülmekte olan yolsuzluk soruşturması derinleştikçe yeni şüphelilere ulaşıldı.



İMAMOĞLU'NA YAKIN BİR VEKİL YOLSUZLUK ÇEMBERİNDE

Savcılığa yapılan şikayetler doğrultusunda İmamoğlu'na çok yakın bir milletvekilinin yolsuzluk çemberindeki faaliyetleri ortaya çıktı.



Yapılan şikâyete göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye otobüslerinin bakım ihaleleri ile birtakım ihaleler, İmamoğlu'na çok yakın bir milletvekili ve kardeşi tarafından, kâğıt üzerinde bulunan ancak gerçekten bir paravan şirket olan Şimşek Oto isimli şirkete yönlendirildi.



SUÇ GELİRİYLE SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA ARSALAR ALINDI

Müşteki ifadesine göre Şimşek Oto adlı şirketin suç örgütünün yolsuzluk paralarının aklanmasında da kullanıldığı; İmamoğlu örgütü tarafından gerçekleştirilen usulsüz yapılan ihalelerle elde edilen suç gelirleriyle Silivri-Çatalca bölgesinde arsalar alındığı öğrenildi.



Alınan arsalardan birinin 60 parselden oluştuğu ve tanesinin 40 bin dolara alındığı; bazı kooperatiflere para aktarıldığı, bu kooperatiflerden birinin tanesi 110 bin dolar değerinde 250 paya sahip olduğu, 200 dönümlük bir araziye sahip olan başka bir kooperatife ise 200 milyon TL para aktarıldığı anlaşıldı.



Müştekinin verdiği bilgilere göre yolsuzluk, rüşvet ve suç gelir sonucu İstanbul Silivri'de 234.400 m2 ve 434.000 m2'lik arazilere daha büyük paralar aktarıldığı, şüphelilerin 2023 yılından itibaren çok sayıda gayrı menkul edindikleri ve tüm bu edinimlerin rüşvet parasıyla olduğu belirtildi.

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