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Milyonlarca liralık yasa dışı bahis operasyonu! Bahis sitesine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para soruşturması kapsamında, BankPozitif, Flash TV, PayFix ve Birebin Şans Oyunları Anonim Şirketi'ne İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mart 2025 tarihinde kayyum ataması gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 19:35
Milyonlarca liralık yasa dışı bahis operasyonu! Bahis sitesine el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi şirketlerin sahibi Erhan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Örgüt lideri Erhan Kork (Takvim.com.tr)Örgüt lideri Erhan Kork (Takvim.com.tr)

YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİ
Soruşturma kapsamında, Erkan Kork'un 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğü değerlendirildi.

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurduğu ve firma bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasa dışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği şeklinde tespitler yer aldı.

Örgüt lideri Erhan Kork (Takvim.com.tr)Örgüt lideri Erhan Kork (Takvim.com.tr)

BAHİS SİTESİNE KAYYUM

BankPozitif, Flash TV VE PayFix şirketleriyle beraber Birebin Şans Oyunları Anonim şirketine İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mart 2025 tarihinde kayyum ataması yapıldı.

Mahkeme kararında söz konusu şirketin faaliyetlerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğuna vurgu yapıldı.

Mahkemenin kararı üzerine TMSF şirkete kayyum olarak atandı. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyumun onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle kayyuma verildiği belirtildi.

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