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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi şirketlerin sahibi Erhan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.