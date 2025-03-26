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Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: Kur'an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız icap ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Filistin'in yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, İslam dünyasına birlik mesajı vererek, "Bunun için Peygamber efendimizin bize en büyük mirası olan Kur'an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız, aramızdaki anlaşmazlıkları bir an evvel çözüme ulaştırmamız icap ediyor." dedi.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 00:18
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına birlik çağrısı: Kur’an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız icap ediyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (AA)

Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İnsani yardımlarımızla yanlarında olacağız. Diplomatik temaslarımızla yanlarında olacağız.

Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenine katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenine katıldı. (AA)

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI
Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dış dünyaya odaklanamıyoruz. İslam alemi olarak kardeşliğimize sımsıkı sarılmak durumundayız. Bunun için Peygamber efendimizin bize en büyük mirası olan Kur'an ve sünnetin ışığında yeni bir sayfa açmamız, aramızdaki anlaşmazlıkları bir an evvel çözüme ulaştırmamız icap ediyor. Ecdadın izinden gitsek bu bile bizim için bir başlangıç olacaktır. Türk, Kürt, Arap, Farisi, Asyalı, Afrikalı, siyah-beyaz demeden İslam alemi olarak beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliğimize sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz.

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