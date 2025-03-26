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Başkan Erdoğan'a hakaret eden kadın gözaltına alındı!

İstanbul'da sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı. Ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 22:54
Başkan Erdoğan’a hakaret eden kadın gözaltına alındı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na "yolsuzluk" ve "terör" soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan Banu Ö. isimli (40) kadın, Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı (İHA)İstanbul'da sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı (İHA)

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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