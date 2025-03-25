Türkiye genelinde düzenlenen yasa dışı eylemlerde 1133 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Anayasa'mızın 34. maddesi: "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Ancak son günlerde bazı çevreler; sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Haklarında yasal işlemler devam etmektedir. 19 Mart -23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz.

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