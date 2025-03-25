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Son dakika: Özgür Özel'in teşvik ettiği Saraçhane'deki vandallığın hesabı soruluyor! 206 provokatöre tutuklama talebi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvikiyle sokakları karıştıran provokatörler yakalandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen 206 şüpheli için tutuklama talep edildi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 14:23
Son dakika: Özgür Özel’in teşvik ettiği Saraçhane’deki vandallığın hesabı soruluyor! 206 provokatöre tutuklama talebi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" diyerek yaptığı sokak çağrısı sonrası meydanlara inen sokak teröristleri Saraçhane'yi, Bozdoğan Kemeri'ni ve Şehzadebaşı Camii'ni tahrip etti.

Camii haziresindeki Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. İçip içip taşkınlık çıkaran, alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.

Çıkan olaylarda çok sayıda polis memur yaralandı.

Saraçhane'yi karıştıran 206 provokatör için tutuklama talep edildi (Takvim.com.tr)Saraçhane'yi karıştıran 206 provokatör için tutuklama talep edildi (Takvim.com.tr)


206 PROVOKATÖRE TUTUKLAMA TALEBİ

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve akabinde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla yaşanan toplumsal olaylar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından 206 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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