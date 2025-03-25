Son dakika: Özgür Özel’in teşvik ettiği Saraçhane’deki vandallığın hesabı soruluyor! 206 provokatöre tutuklama talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" diyerek yaptığı sokak çağrısı sonrası meydanlara inen sokak teröristleri Saraçhane'yi, Bozdoğan Kemeri'ni ve Şehzadebaşı Camii'ni tahrip etti.



Camii haziresindeki Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. İçip içip taşkınlık çıkaran, alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.



Çıkan olaylarda çok sayıda polis memur yaralandı.