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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan Can Ataklı'nın iddiasına yalanlama

CHP yandaşı Can Ataklı, 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin entübe edildiğini iddia etmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada "Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" dedi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 14:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ndan Can Ataklı’nın iddiasına yalanlama

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Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Can Ataklı'nın paylaşımı (X ekran görüntüsü) Can Ataklı'nın paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

DMM'nin açıklaması (X)DMM'nin açıklaması (X)