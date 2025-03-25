MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ndan Can Ataklı’nın iddiasına yalanlama

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddiası doğru değildir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.