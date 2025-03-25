Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz'den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve batısında sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları yapan vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını da merak ediyor. 30 Mart'ta başlayacak olan bayram tatili süresince hava durumu nasıl olacak? Yağmur var mı sıcaklıklar düşecek mi? İşte son tahminler ve 25 Mart il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 07:03