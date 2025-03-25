Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Bayramın İlk Günü: Yer Yer Yağışlı

30 Mart Pazar günü, bayramın birinci gününde, Cumartesi'den kalan yağışlar Muğla ve Antalya kıyılarında etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de hafif yağışlar beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışlar kendini gösterecek. İstanbul'da ise sabah saatlerinde hafif yağmur görülse de günün geri kalanında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.