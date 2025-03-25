Kadraj Galeri Kadraj İkon Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz'den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz'den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve batısında sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları yapan vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını da merak ediyor. 30 Mart'ta başlayacak olan bayram tatili süresince hava durumu nasıl olacak? Yağmur var mı sıcaklıklar düşecek mi? İşte son tahminler ve 25 Mart il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 25.03.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 07:03
Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planı yapanlar ve memleketlerine gitmeye hazırlanan vatandaşlar hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mart - 1 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Peki, bayram süresince hava nasıl olacak? Yağış var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek?

Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek gün gün hava durumu tahminlerini paylaştı.

Arife Günü Yağışlı Geçecek

Hürriyet'te yer alan habere göre, 29 Mart Cumartesi günü (Arife Günü), Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisiyle Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde Ege kıyılarında başlayacak yağmur, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlere yayılacak. İç Anadolu'da öğleden sonra yerel yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Ancak Bingöl ve çevresinde yerel yağış ihtimali bulunuyor.

Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Bayramın İlk Günü: Yer Yer Yağışlı

30 Mart Pazar günü, bayramın birinci gününde, Cumartesi'den kalan yağışlar Muğla ve Antalya kıyılarında etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de hafif yağışlar beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışlar kendini gösterecek. İstanbul'da ise sabah saatlerinde hafif yağmur görülse de günün geri kalanında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

İkinci Gün: Yağışlar Devam Edecek

31 Mart Pazartesi günü, yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'da yer yer şiddetli sağanak yağışlar görülebilir. Öğle saatlerine doğru Ege'nin kuzeyi ve Marmara'nın güneyinde de yağmur beklenirken, akşam saatlerinde ülke genelinde yağışların sona ermesi öngörülüyor.

Lodos etkisiyle hava durumu değişiyor! MGM uyardı: Akdeniz’den gelecek yağış dalgası bayramda tüm yurdu saracak!

Bayramın Son Günü: Soğuyan Hava ve Yeni Yağışlar

1 Nisan Salı günü, bayramın üçüncü ve son gününde Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise düşüş gösterecek. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.