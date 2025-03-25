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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Buse Gül Yılmaz'a tutuklama talebi

Şaraçhane’deki eylemlere katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçak hakaretler eden Buse Gül Yılmaz tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 17:49 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 17:53
Başkan Erdoğan’a hakaret eden Buse Gül Yılmaz’a tutuklama talebi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklara inen eylemcilerin provokasyonları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatıla soruşturmalar kapsamında çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada açtığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler eden Buse Gül Yılmaz olduğu öğrenildi.

Buse Gül Yılmaz (Takvim.com.tr)Buse Gül Yılmaz (Takvim.com.tr)

O AHLAKSIZ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yılmaz diğer 205 şüpheliyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren eylemci tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Toplamda 206 şüphelinin sevk edildiği hakimlikte işlemleri devam ediyor.

ARALIKSIZ HAKARET ETTİ
Buse Gül Yılmaz, "Terörist Erdoğan" diye dakikalarca bağırdı ve hakaretlerine devam etti. Başkan Erdoğan'a hakaret eden Buse Gül Yılmaz'ı yanındakiler "Yeter" diye uyarsa da durmadı.

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