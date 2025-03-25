Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington’a resmi ziyaret gerçekleştirecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek. Ziyaret, Trump Yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret olacak.



CAATSA KALDIRILMALI: CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemini vurgulaması bekleniyor.



AKİF ÇAĞATAY KILIÇ DA GİDİYOR: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin detayların da ele alınması bekleniyor. BETÜL USTA/ ANKARA

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