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Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ilk görüntüleri

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 13:35
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüleri

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CHP'li Ekrem İmamoğlu organize yolsuzluk sarmalından hüküm giydi.

İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

SİLİVRİ'YE BÖYLE GETİRİLDİ

İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; İmamoğlu'na mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı ve ayran verildi.

İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Bugünün menüsünde ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran olduğu söyleniyor.

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