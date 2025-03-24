Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüleri

İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı.Odatv'de yer alan habere göre; İmamoğlu'na mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı ve ayran verildi.

İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ndeki ilk görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)



Bugünün menüsünde ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran olduğu söyleniyor.