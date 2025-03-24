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Google'dan Ekrem İmamoğlu rezaleti: Ünvanı önce sildiler sonra geri verdiler

ABD merkezli arama motoru Google, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ünvanını önce sildi, ardından skandal bir kararla geri verdi. Ancak yapılan değerlendirmelere göre 26 Mart sonrası ünvanın yeniden "eski" olarak değiştirileceği değerlendirmeleri yapıldı.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 16:15
Google’dan Ekrem İmamoğlu rezaleti: Ünvanı önce sildiler sonra geri verdiler

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CHP'li Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN YERİNE 26 MART GÜNÜ İBB MECLİSİN SEÇİM YAPILACAK
Yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te toplanacağı bildirildi.

Google Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi. (Ekran görüntüsü)Google Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi. (Ekran görüntüsü)


ÖNCE İBB BAŞKANI UNVANINI SİLDİLER
Google İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sonrası İmamoğlu'nun ünvanını değiştirerek İş İnsanı ve Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptı.

Saatler sonra tekrar bir güncelleme yapan Google, İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ünvanını geri verdi.

Google Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi. (Ekran görüntüsü)Google Ekrem İmamoğlu'nun unvanını değiştirdi. (Ekran görüntüsü)

Ancak bu düzenlemenin açıklanan seçim tarihiyle ilgili olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. ABD merkezli arama motorunun 26 Mart'taki seçimin ardından ünvanı İmamoğlu'nu eski İBB Başkanı olarak aramalarda göstermesi bekleniyor.

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