Hem emniyette hem de Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi tamamlanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.
Hem emniyette hem de Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi tamamlanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI
İmamoğlu ile birlikte ""Beni bu işlere İmamoğlu bulaştırdı" dediği iddia edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da tutuklandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Marmara Cezaevi'n e gönderilen İmamoğlu'nun başkanlık görevinden alındığı da açıklandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.
Çalık'ın, "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİM GELECEK?
"Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek" sorusu araştırılmaya başlanırken İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terörden tutuklanmasının ardından kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen getirildiğini duyurdu.