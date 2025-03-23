Son dakika: İBB’deki organize suç sarmalında karar! Murat Ongun tutuklandı... İsim isim cezaevi yolcuları

CHP'li İBB'ye başlatılan temiz eller operasyonu sonrası şüpheliler Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.



Organize suç ve yolsuzluk sarmalında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun çekirdeki ekibindeki isimlerle ilgili karar açıklandı.



Buna göre; İmamoğlu'nun basın danışmanı ve Medya AŞ yönetim kurulu başkanı Murat Ongun tutuklandı.



İşte isim isim tutuklananlar;



İstanbul Planlama Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökçe tutuklandı.

Serdar Haydanlı tutuklandı.

İmamoğlu İnşaat San. An. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz tutuklandı.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas tutuklandı.

Ali İlbak tutuklandı.

İmamoğlu'nun rüşvet villalarının müteahhidi Ali Nuhoğlu tutuklandı.

İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın tutuklandı.

Ahmet Köksal tutuklandı.

Hakan Karanis, Eyüp Subaşı ve Alper Aydın tutuklandı.

Reklam İstanbul ortağı Serkan Öztürk tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Basın Danışmanı Murat Ongun tutuklandı.

Reklam İstanbul ortağı Mustafa Nihat Sütlaş tutuklandı.

Bakırköy'de AVM sahiplerini "5 milyon euro" ile tehdit eden Süleyman Atik tutuklandı.

Serkan Öztürk tutuklandı.

Kamil Timur Delibaş tutuklandı.

Mete Sarıaltun tutuklandı.

Ahmet Çiçek tutuklandı.

SERBEST BIRAKILANLAR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya serbest bırakıldı.

İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın serbest bırakıldı.

Sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

Alihan Aydın serbest bırakıldı.

Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.

Yusuf Yüce yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.