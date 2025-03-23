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Murat Çalık tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Çalık'ın tutuklanmasına karar verdi. Peki Murat Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 12:01
Murat Çalık tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Çalık'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

1972 yılında Trabzon Maçka'da doğan Mehmet Murat Çalık ilk ve ortaokul yıllarını Trabzon'un Maçka ilçesinde geçirdi. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamlayan Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra mesleki yaşama atıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1998 yılında kurucusu olduğu şirketle planlama alanında faaliyet gösterdi.

Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun proje ve gelişiminde Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.

2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü'de Belediye Başkanı oldu. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.

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