Murat Çalık tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun proje ve gelişiminde Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.

2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü'de Belediye Başkanı oldu. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.