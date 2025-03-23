Murat Çalık tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Çalık'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Çalık'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı.
MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?
1972 yılında Trabzon Maçka'da doğan Mehmet Murat Çalık ilk ve ortaokul yıllarını Trabzon'un Maçka ilçesinde geçirdi. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamlayan Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra mesleki yaşama atıldı.
1998 yılında kurucusu olduğu şirketle planlama alanında faaliyet gösterdi.
Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun proje ve gelişiminde Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.
2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü'de Belediye Başkanı oldu. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.