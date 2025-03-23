Kritik Kabine yarın toplanacak! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!

Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
İBB'DEKİ SORUŞTURMA SÜRECİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.
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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu.
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Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE DIŞ POLİTİKA
Kabinede "Terörsüz Türkiye" konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.