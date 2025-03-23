Kritik Kabine yarın toplanacak! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!

Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İBB'DEKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.