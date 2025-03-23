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Kritik Kabine yarın toplanacak! Masada İBB'deki yolsuzluk, İmamoğlu'nun tutuklanması ve Özgür Özel'in sokak çağrısı var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın toplanacak. Kabine gündeminde Türkiye'nin konuştuğu İBB'deki yolsuzluk soruşturması olacak. Öte yandan Özgür Özel'in halkı galeyana getirerek yaptığı sokak çağrısı da masada konuşulacak konular arasında yer alacak.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 15:01 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 15:15
Kritik Kabine yarın toplanacak! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!

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Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İBB'DEKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu.

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Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE DIŞ POLİTİKA

Kabinede "Terörsüz Türkiye" konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.

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Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.

Kabinede Suriye gündemi de yer bulacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Bakanların 13 Marttaki Şam ziyaretinin yansımaları, terör örgütü PKK/YPG'nin mevcut durumu, ABD'den gelen Suriye mesajları kabinede değerlendirilecek.

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GAZZE

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması sonrasında derinleşen insani krizde kabinede ele alınacak.

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