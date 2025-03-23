SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kılıçlar çekildi! Kurultay çağrısı, parti içi muhalefeti harekete geçirdi

Kılıçdaroğlu kanadı, kurultay için düğmeye bastı. Partililerden, mesaj yağdı: Partiyi bu kaostan ancak sen kurtarırsın.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
Kılıçlar çekildi! Kurultay çağrısı, parti içi muhalefeti harekete geçirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı ile 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin delegeleri arayarak nabız yokladığı öğrenildi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem başta olmak üzere, harekete geçen Kılıçdaroğlu taraftarlarının onlarca delege ile telefon görüşmesi yaptığı ve olası adaylık için destek arayışına başladığı bildirildi.

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia edildi.

SALICI ADAY OLABİLİR
Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu’na tutuklanma talebi! İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 91’e yükseldi!
İkramiye fırsatı için son viraj: Emeklilik tarihine dikkat! Ödeme ne zaman?
Terör yönlendirmeli marjinal grupları Yıkın geçin diyerek sokağa döktü! Özgür Özel’in provokatif sözleri sonrası polise asitli ve baltalı saldırı
Tescilli örgüt lideri! CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’dan terör örgütüne yardım ve yataklık | Azad Barış’la görüştüm itirafı
Bayramda çalışana çift yevmiye! Para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Nasıl hesaplanır? Asgari ücretli ne alacak?
Başkan Erdoğan CHP’ye sert tepki: Basın yayın organlarını tehdit ederek ne olduklarını ifşa ettiler
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı | Ümmetin en emini: Ebu Ubeyde
Kandil Uzlaşısında ifadeler alındı! Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan... Firari Azad Barış’la ne görüştüler?
CHP Saraçhane’de ne planlıyor? İBB personeline ve zabıtaya zorla katılım baskısı! İlçelerden gaz maskesi istendi
Vandalları sokağa döken kanallara ceza yağacak! RTÜK Başkanı’ndan provokasyonu özendirenlere sert uyarı: Lisans iptaline varabilecek yaptırımlar uygulanacak
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın vefat etti! Sessiz sedasız defnedildi | Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun’un ifadesinde maaş çelişkisi: Yardımcı başkandan çok kazanıyor
Meksika Filistin’i resmen tanıdı! Yahudi Cumhurbaşkanı Sheinbaum ilk büyükelçiyi atadı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden!
İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğlu’na soruldu! Murat Ongun finanse eder
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
TAKVİM deşifre etti! Murat Ongun’un ifadesi ortaya çıktı: At ortağı Emrah Bağdatlı ile ticari ilişkim yok dedi
Özgür Özel’den medyaya tehdit: Herkes tarafını bilecek
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?