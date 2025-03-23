Kılıçlar çekildi! Kurultay çağrısı, parti içi muhalefeti harekete geçirdi

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı ile 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin delegeleri arayarak nabız yokladığı öğrenildi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem başta olmak üzere, harekete geçen Kılıçdaroğlu taraftarlarının onlarca delege ile telefon görüşmesi yaptığı ve olası adaylık için destek arayışına başladığı bildirildi.

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia edildi.



SALICI ADAY OLABİLİR

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı belirtildi.