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Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan kadın ailesine kavuştu: Yüce Otomotiv’in sahibi hayatını değiştirdi!

Emine Adal, kayboldu. Müge Anlı ile bulundu. Yüce Otomotiv’in sahibi Ahmet Yüce de genç kadına derman oldu: Bir araç hediye, bir de iş.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Müge Anlı’nın canlı yayınına bağlanan kadın ailesine kavuştu: Yüce Otomotiv’in sahibi hayatını değiştirdi!

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Engelli Emine, eşinden boşanıp evini terk etti. Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan kadın ailesine kavuştu. Bu arada Emine'ye yardım etmek isteyen Yüce Oto'nın patronu, programa bağlanıp ona bir otomobil ve bir iş hediye etti.

YÜCE BAĞIŞ
47 yaşındaki yüzde 60 engelli Emine Adal, 27 Şubat'ta İzmir'de kayboldu. Anne ve babasının hedefinde kızıyla beş ay evli kaldıktan sonra boşanan eski eşi vardı. Çocuğumuzu bitirdi diyerek gözyaşları içinde yardım istediler. Emine, yaklaşık 3 yıl önce lise arkadaşıyla evlendi ama aile Emine'ye değer vermediğini, yalan söylediğini düşünüyor ve evlenmesini istemiyordu. Fakat Selçuk, Emine'yi bu evliliğe çoktan ikna etmişti. Evlendikten beş ay sonra ailesine 'Selçuk'un bir tane kızı varmış mirasçısı olacakmış benim arabamı da o yüzden alabilirler" dedi.

DOLANDIRILDI, KANDIRILDI
Ailesi, "1 Mart Cumartesi sabahı bizim yanımızdan arkadaşlarımla görüşeceğim diyerek ayrıldı taksiye de ben bindirdim hatta kızımı. Daha sonrada kendisinden haber alamadık. Eski eşinin başına bir şeyler getirmiş olmasından korkuyoruz" diyerek yardım istedi. Emine, günler sonra canlı yayına bağlandı. Eski eşinin kendisini dolandırdığını, kandırdığını anlattı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Emine Adal, canlı yayına gelerek ailesiyle de kavuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Emine yaşadıklarını anlatırken iyilik için yarışan izleyicilerinden iş insanı çalışanlarına dağıttığı bonkör ikramiyelerle mutlu etmekle ünlü Yüce Oto'dan patronu Ahmet Yüce, Müge Anlı'ya ulaşarak 'Ben ona bir araç hediye etmek istiyorum' dedi. Emine Adal yeni arabasına Turkuvaz Medya Stüdyoları'nda kavuştu. Emine, yeni arabasıyla canlı yayında özgürlüğüne yeniden kavuştu. Ahmet Yüce, kendisine bir sürpriz daha yaptı ve İzmir'de iş imkanı sağlayacağı müjdesini verdi.

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