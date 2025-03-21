Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali: Bakan Tekin "Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir" diyerek FETÖ bağlantısına dikkat çekti!

Söz konusu olayda üniversitedeki komisyonun dönemin mevzuatına aykırı bir değerlendirme yaptığını dile getiren Tekin, "Neye göre değerlendirilecek? Orada iki tane kriterimiz var. Birincisi, üniversiteye giriş puanı, ikincisi de eğitim öğretime devam ettiğiniz üniversitedeki not ortalamanız. Medyaya intikal eden şeylere baktığımızda Sayın İmamoğlu'nun her iki açıdan da bu bahsi geçen İstanbul Üniversitesine yapılan başvurularda sıralamaya girecek derecelere sahip olmadığı gözüküyor. Bu net." dedi.

MEB Bakanı Yusuf Tekin. (Takvim.com.tr arşiv)

Tekin, mevcut ÖSYM puanı ve akademik ortalamasıyla böyle bir geçişin zor olduğunu ve iltimas geçildiğini düşündüğünü kaydetti.

İLTİMAS FETÖ'DEN Mİ?

Yatay geçiş sürecinin yaşandığı 1990 yılında, ana sözleşmesinde özel okulculuk olan, İmamoğlu ailesinin kurduğu bir şirket olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor, ne zaman başladığını bilmiyoruz ama 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığına Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruluyor. 'Bitirdik, eğitim öğretime açıyoruz.' diyorlar ve açıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun da hissedarı olduğu bir aile şirketi, 1997 yılında okul açıyor.

Bu okul, FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından, en güçlü okullarından bir tanesi. 15 Temmuz sürecinde kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu iltimasın gerekçesi bu ilişki olabilir. Birileri ciddi şekilde korunmuş ve böyle bir şey yapmış. Dönemin güçlü sermayedar bir ailenin çocuğu değil, çok önemli siyasi aktörün yakını değil, bir bağlantı olması lazım. Bu olabilir mi diye söylüyorum."

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. (Takvim.com.tr arşiv)

NE OLMUŞTU?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ANAP torpili ve babasının siyasi bağlantıları ile yaptığı yatay geçişte soruşturma tamamlandı. İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz elde ettiği lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir" denildi. Öte yandan diplomanın iptaliyle İmamoğlu lise mezunu statüsüne düştü. Takvim'e konuşan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı yönündeki adaylığı süreç itibariyle düşer" demişti.