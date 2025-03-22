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"Eko"sistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor: Önce 1 milyon dolar sonra milyonlar!

TAKVİM, İmamoğlu ile ilgili yeni bir skandalı daha açığa çıkardı. İddiaya göre Cennet Mahallesi’ndeki bankada açılan hesaba, özel muhasebeci B. para taşıdı. Transferler, 34 ATA 661 plakalı mavi çakarlı Mercedes’le yapıldı. Bazı aylarda miktar, 20 milyon euroya fırladı. Bir gün banka müdürü, “MASAK incelemesine takılabilirsiniz” diye uyardı. Bu kez İmamoğlu’nun güvendiği isimler adına farklı hesaplar açıldı. Paralar bölüştürüldükten sonra yurt dışına havale yapıldı. 2022’den sonra da soğuk cüzdanla Yunanistan’a kaçırıldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor: Önce 1 milyon dolar sonra milyonlar!

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Yer: Küçükçekmece Cennet Mahallesi....
Mekan: Özel
Bir banka Şubesi...
Tarih: 2021...

İddiaya göre İmamoğlu'nun en yakınının adına hesap açıldı. önce1 milyon dolar yatırıldı. sonra milyonlar aktarıldı.Yıllar içinde hesaplar ve paralar arttıkça arttı. TAKVİM'in gündeme getirdiği "İmamoğlu'nun özel laptopunu saklayan" B., bankaya ya öğle arasında ya da mesai bitiminde gitti. Paraları elden teslim etti.

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