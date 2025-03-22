Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor: Önce 1 milyon dolar sonra milyonlar!

Yer: Küçükçekmece Cennet Mahallesi....

Mekan: Özel

Bir banka Şubesi...

Tarih: 2021...



İddiaya göre İmamoğlu'nun en yakınının adına hesap açıldı. önce1 milyon dolar yatırıldı. sonra milyonlar aktarıldı.Yıllar içinde hesaplar ve paralar arttıkça arttı. TAKVİM'in gündeme getirdiği "İmamoğlu'nun özel laptopunu saklayan" B., bankaya ya öğle arasında ya da mesai bitiminde gitti. Paraları elden teslim etti.



Kayyum korkusu CHP'ye olağanüstü genel kurul kararı aldırdı

İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman'la birlikte gözaltı sayısı 91'e çıktı.

MASAK raporuna göre, CHP'li 4 belediyeden FETÖ'ye 10 milyon TL aktı

Şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasında, İstanbullular'ın kişisel verilerinin ele geçirildiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e sert çıktı: Yargıya saygı duy... Partinde otur

Ankara, İzmir ve Manisa'da eylem yapmak yasaklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN