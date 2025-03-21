Metrolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Mart Şişhane, Taksim, M2 metro kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor?

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 19 Mart Çarşamba sabahından itibaren bazı metro istasyonlarının giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı. Kapatılan istasyonların ne zaman açılacağı ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 21 Mart Cuma günü toplu taşımayı kullanacaklar, güncel durumu öğrenmek için yetkililerin açıklamalarını bekliyor. Peki Taksim metrosu ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar...

(Kaynak: AA) İSTANBUL 21 MART METROLAR AÇIK MI? İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının geçici olarak hizmet dışı olduğunu açıkladı. Kapatılan Metro ve Füniküler Hatları: ↪ M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda Emniyet-Fatih istasyonu kapatıldı. ↪ M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim istasyonu hizmet dışı bırakıldı. ↪ F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. Metro seferleri, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan devam edecek. Kapanan durakların ne zaman açılacağı konusunda yetkililerden gelecek ikinci bir duyuru bekleniyor.