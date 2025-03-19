Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medyada iki büyük operasyon!

Birkaç farklı noktaya işaret etmek istiyorum. Birincisi Ekrem İmamoğlu 2019 yılında kim tarafından üretildi? İstanbul'da küçük bir ilçede mütevazi bir belediye başkanıyken nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Bu projeyi kim üretti? Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizzat evine giderek kendisiyle görüşme gereğini neden duydu? İmamoğlu kimin ürettiği nasıl bir projeydi? Bugün bunların bir kez daha açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

NASIL CHP GENEL MERKEZİNDE HAKİMİYET KURABİLİYOR?

İkinci husus İmamoğlu İBB Başkanı olarak merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın son sosyal medya paylaşımda ifade ettiği gibi nasıl oluyor da Ankara'da CHP Genel Merkezi üzerinde hakimiyet kurabiliyor? Benim bizzat izlediğim kurultayda akşam saatlerine kadar dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine ilişkin yaygın kanı ve kanaat varken o arada ne değişiyor da birden bire Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi ittifak oluşturuyor Özgür Özel bir tür emanetçi genel başkan olarak buraya oturuyor ve aynı zamanda hançerlendim diyen Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay iddialarına bir cevap bulunması gerektiğine ilişkin girişimlerde kamuoyuna dönük beyanlarda bulunuyor.

BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Bir başka husus 6'lı masa sırasında cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı, eğer bizi denkleme sokmazsan biz istifa ederiz şeklinde yine Kılıçdaroğlu'nu baskılamaya dönük Ankara'daki otel lobilerinde Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde hangi pazarlıklar yürütüldü ve ne amaçla yürütüldü? Bu da bir başka büyük soru işareti olarak ortada duruyor.