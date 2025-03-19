Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medyada iki büyük operasyon!

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (Ekran görüntüsü)
"SİYASİ KAMUFLAJ FAALİYETİ"
Bir belediye başkanının belediye ile ilişkisinin ne olduğu ve o kente hizmetinin ne olduğu değil de Türkiye'yi yönetmeye dönük iddiasının ne olduğunun konuşulması ise aslında tamamıyla bir siyasi kamuflaj faaliyetiydi. Ekrem İmamoğlu bagajının ne kadar büyük olduğunu sırtındaki kamburun ne kadar büyük olduğunu ve artık mızrağın çuvala sığmadığını gören ve bilen bir aktördü. Bu nedenle 3 yıl öncesinden kendisini cumhurbaşkanı adayı haline getirmeye dönük aceleciliği, emanetçi genel başkan diye tanımladığım Sayın Özgür Özel üzerinde oluşturduğu otorite, parti meclisine ve MYK'ya isimlerini sokarak partinin iç müzakerelerinde kim ne diyor diyerek hakim olduğu konular ve buradan neyi hedeflediği, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kazanarak haftanın belli günleri Ankara'ya gelerek kimlerle ne kulis yürüttüğü, Ankara'da özel bir medya ekibini neden ve nasıl oluşturup bu arkadaşları hangi görev ve pozisyonda istihdam edildikleri ve bunun ekonomik karşılığının nasıl üretildiği, bütün bunlar aslında geliyor gelmekte olanı çağrıştırıyordu.
Sayın İmamoğlu'nun bugün Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi suçluluğu ispat edilinceye kadar masumiyetini esas almak, Türk yargısına güvenmek, süreci soğukkanlılıkla ve sabırla izleyip beklemesi gerektiğine ilişkin çağrısına katılıyorum.
Ekrem İmamoğlu'na gözaltı (AA)
"İKİ BÜYÜK OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR"
Sosyal medya üzerinden şu anda iki büyük operasyon yürütülmeye çalışılıyor. Bunlar son derece profesyonel ve son derece organize bir şekilde yürüyor. Bunlardan birincisi artık bu iş bitti sandık bundan sonra bir daha milletin önüne gelmez biz bu işi bu hesaplaşmayı sokakta görelim diyen zihniyet bir tür pasif direniş dahil olmak üzere sokağa çağrılar ki Sayın Bahçeli'nin o konudaki uyarısı çok yerinde tutarlı ve çok isabetli. Bir başka senaryo üretilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi istikrarsızlaştırma senaryosu.
"EKONOMİYE VE VATANA İHANET"
İkincisi de ekonominin oldukça hassas ve gerçekten çıkışa geçmekte olduğu bir dönemde kurlar da dahil olmak üzere piyasalarda istikrarsızlık yaratmaya dönük bir takım organize ataklar ve bu işin finansal kısmı. Ama bir de sosyal medya dalgasıyla kamuoyunu panikletmeye dönük son derece tehlikeli ve gerçekten ekonomiye ve vatana ihanet derecesinde yürütülmeye çalışan faaliyetler. Bunlar birbirinden bağımsız değil. Özellikle bu hususlara dikkat etmek gerek finansal piyasalarda gerekse toplumun bu süreci izleme ve değerlendirme sürecinde kural dışı şiddetle ifade edilebilecek ve demokrasinin tüm hassas noktalarını yani sinir uçlarına basarak tahrik edecek her türlü faaliyet beyan ve eylemden kaçınılmasını özellikle telkin ve tavsiye ediyorum.
A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)
"İMAMOĞLU VE EKİBİNİN AMACI BU"
Ekrem İmamoğlu ve çevresinde örgütlenenlerin amacının da aslında özü itibariyle bu olduğunu düşünüyorum. Bir dokunulmazlık zırhı bir siyasal kimliği cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla ilişkilendirerek adeta fiili cumhurbaşkanı kimliğine oturtmak. Bunu nereden biliyoruz? Sayın Özgür Özel geleceğin cumhurbaşkanına riskli bir ifade kullanarak darbe yapılmıştır diyor. Hukuki tasarrufu darbe ile açıklamaya çalışmak veya 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 12 Eylül ile bugünkü hukuki süreci bir araya getirmek gerçekten duygusal yoğunluk içinde kontrolsüz söylenmiş sözlerse belki bir yere kadar tolore edilebilir ama son derece yanlış ve tehlikelidir.