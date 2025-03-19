SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medyada iki büyük operasyon!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu’nun "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının hemen ardından trol ekibi sosyal medyada algı çalışmalarına soyundu. Hukuki bir meseleyi siyasi boyuta çekmeye çalışılması hakkında A Haber’de önemli açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu üretilmeye çalışılan senaryoyu anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 15:50
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medyada iki büyük operasyon!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

A Haber canlı yayın (Ekran görüntüsü)A Haber canlı yayın (Ekran görüntüsü)

ÜRETİLMEYE ÇALIŞILAN SENARYO

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU PROJEYİ KİM ÜRETTİ?

Birkaç farklı noktaya işaret etmek istiyorum. Birincisi Ekrem İmamoğlu 2019 yılında kim tarafından üretildi? İstanbul'da küçük bir ilçede mütevazi bir belediye başkanıyken nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Bu projeyi kim üretti? Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizzat evine giderek kendisiyle görüşme gereğini neden duydu? İmamoğlu kimin ürettiği nasıl bir projeydi? Bugün bunların bir kez daha açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

NASIL CHP GENEL MERKEZİNDE HAKİMİYET KURABİLİYOR?

İkinci husus İmamoğlu İBB Başkanı olarak merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın son sosyal medya paylaşımda ifade ettiği gibi nasıl oluyor da Ankara'da CHP Genel Merkezi üzerinde hakimiyet kurabiliyor? Benim bizzat izlediğim kurultayda akşam saatlerine kadar dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine ilişkin yaygın kanı ve kanaat varken o arada ne değişiyor da birden bire Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi ittifak oluşturuyor Özgür Özel bir tür emanetçi genel başkan olarak buraya oturuyor ve aynı zamanda hançerlendim diyen Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay iddialarına bir cevap bulunması gerektiğine ilişkin girişimlerde kamuoyuna dönük beyanlarda bulunuyor.

BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Bir başka husus 6'lı masa sırasında cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı, eğer bizi denkleme sokmazsan biz istifa ederiz şeklinde yine Kılıçdaroğlu'nu baskılamaya dönük Ankara'daki otel lobilerinde Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde hangi pazarlıklar yürütüldü ve ne amaçla yürütüldü? Bu da bir başka büyük soru işareti olarak ortada duruyor.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (Ekran görüntüsü)İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (Ekran görüntüsü)

"SİYASİ KAMUFLAJ FAALİYETİ"

Bir belediye başkanının belediye ile ilişkisinin ne olduğu ve o kente hizmetinin ne olduğu değil de Türkiye'yi yönetmeye dönük iddiasının ne olduğunun konuşulması ise aslında tamamıyla bir siyasi kamuflaj faaliyetiydi. Ekrem İmamoğlu bagajının ne kadar büyük olduğunu sırtındaki kamburun ne kadar büyük olduğunu ve artık mızrağın çuvala sığmadığını gören ve bilen bir aktördü. Bu nedenle 3 yıl öncesinden kendisini cumhurbaşkanı adayı haline getirmeye dönük aceleciliği, emanetçi genel başkan diye tanımladığım Sayın Özgür Özel üzerinde oluşturduğu otorite, parti meclisine ve MYK'ya isimlerini sokarak partinin iç müzakerelerinde kim ne diyor diyerek hakim olduğu konular ve buradan neyi hedeflediği, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kazanarak haftanın belli günleri Ankara'ya gelerek kimlerle ne kulis yürüttüğü, Ankara'da özel bir medya ekibini neden ve nasıl oluşturup bu arkadaşları hangi görev ve pozisyonda istihdam edildikleri ve bunun ekonomik karşılığının nasıl üretildiği, bütün bunlar aslında geliyor gelmekte olanı çağrıştırıyordu.

Sayın İmamoğlu'nun bugün Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi suçluluğu ispat edilinceye kadar masumiyetini esas almak, Türk yargısına güvenmek, süreci soğukkanlılıkla ve sabırla izleyip beklemesi gerektiğine ilişkin çağrısına katılıyorum.

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı (AA)Ekrem İmamoğlu'na gözaltı (AA)

"İKİ BÜYÜK OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR"

Sosyal medya üzerinden şu anda iki büyük operasyon yürütülmeye çalışılıyor. Bunlar son derece profesyonel ve son derece organize bir şekilde yürüyor. Bunlardan birincisi artık bu iş bitti sandık bundan sonra bir daha milletin önüne gelmez biz bu işi bu hesaplaşmayı sokakta görelim diyen zihniyet bir tür pasif direniş dahil olmak üzere sokağa çağrılar ki Sayın Bahçeli'nin o konudaki uyarısı çok yerinde tutarlı ve çok isabetli. Bir başka senaryo üretilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi istikrarsızlaştırma senaryosu.

"EKONOMİYE VE VATANA İHANET"

İkincisi de ekonominin oldukça hassas ve gerçekten çıkışa geçmekte olduğu bir dönemde kurlar da dahil olmak üzere piyasalarda istikrarsızlık yaratmaya dönük bir takım organize ataklar ve bu işin finansal kısmı. Ama bir de sosyal medya dalgasıyla kamuoyunu panikletmeye dönük son derece tehlikeli ve gerçekten ekonomiye ve vatana ihanet derecesinde yürütülmeye çalışan faaliyetler. Bunlar birbirinden bağımsız değil. Özellikle bu hususlara dikkat etmek gerek finansal piyasalarda gerekse toplumun bu süreci izleme ve değerlendirme sürecinde kural dışı şiddetle ifade edilebilecek ve demokrasinin tüm hassas noktalarını yani sinir uçlarına basarak tahrik edecek her türlü faaliyet beyan ve eylemden kaçınılmasını özellikle telkin ve tavsiye ediyorum.

A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)

"İMAMOĞLU VE EKİBİNİN AMACI BU"

Ekrem İmamoğlu ve çevresinde örgütlenenlerin amacının da aslında özü itibariyle bu olduğunu düşünüyorum. Bir dokunulmazlık zırhı bir siyasal kimliği cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla ilişkilendirerek adeta fiili cumhurbaşkanı kimliğine oturtmak. Bunu nereden biliyoruz? Sayın Özgür Özel geleceğin cumhurbaşkanına riskli bir ifade kullanarak darbe yapılmıştır diyor. Hukuki tasarrufu darbe ile açıklamaya çalışmak veya 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 12 Eylül ile bugünkü hukuki süreci bir araya getirmek gerçekten duygusal yoğunluk içinde kontrolsüz söylenmiş sözlerse belki bir yere kadar tolore edilebilir ama son derece yanlış ve tehlikelidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun’un at ortağı Emrah Bağdatlı dört nala kaçtı: İBB’de girift ilişkiler mide bulandıran işler
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Murat Ongun, Necati Özkan...
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100’den fazla kişiye gözaltı! İsim isim tam liste... Kim, kimdir?
İBB’deki yolsuzluk operasyonunda şok detaylar! MASAK raporu neleri ortaya çıkardı? Şantajdan dolandırıcılığa... Paralar kuryelerle taşındı
CHP’li İBB delil karartıyor! İmamoğlu’na gözaltı sonrası evraklar imha ediliyor: Saraçhane, Kasımpaşa, Kömürcüoda’ya dikkat
İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar: Rüşvetten irtikapa PKK’ya yardımdan dolandırıcılığa!
Kiev ve Moskova birbirini saldırıyla suçlarken Zelenskiy duyurdu! Bugün Trump’la görüşecek
Putin-Trump görüşmesinin arka planı: Orta Doğu’da yeni düzen! İttifaklar değişiyor mu?
Altın, dolar, euro... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi
Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı
Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açil de gözaltında! İhaleler ortaya çıktı! Ödenen para dudak uçuklattı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır
Kuruluş Osman 6. Sezon
Balya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlu’ndan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandı
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı: Bilet ayarlayamadık
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi! HTS ortaya çıktı
Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...