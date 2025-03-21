İBB Başkanı'na yapılan "Terör örgütüne yardım etme" suçlamasında yeni gelişmeler ortaya çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan "Terör örgütüne yardım etme" suçlamasının detayları ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında istihbarat raporlarına giren bilgileri anlattı. Buna göre, İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçimlerde HDP'den 1 milyona yakın oy aldı.



Bu oyların, "Kent uzlaşısı" adı altında CHP'li belediyelere terör örgütü ile bağlantıları olan isimlerin belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi yapması karşılığında aldığı vurgulandı. Bu uzlaşıda, İmamoğlu ile PKK arasındaki bağlantıyı eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı ortaya çıktı.



53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin İmamoğlu ile ilgili kamuoyu araştırmaları yaptığı, karşılığında yüklü paralar aldığı da vurgulandı. Barış'ın, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 1 milyon 320 dolar ile HDP'nin Ankara'daki binasını aldığı istihbarat raporuna yansıdı.



Terör örgütü elebaşları Mustafa Karasu ve Cemil Bayık ile doğrudan temas kuran Barış'ın terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu ortaya çıkarken, gözaltındaki şüphelilerinin tamamı ile de irtibatı saptandı. Barış'ın 24 Şubat 2020 ile 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile 5 kez, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile 2 kez, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 2 kez, Murat Ongun ile 2 kez, Ekrem İmamoğlu ile de 2 kez telefonla irtibat kurduğu vurgulandı.



Barış'ın Murat Ongun ile 20 ortak baz kaydının olduğu, Ekrem İmamoğlu ile da 171 kez buluştuğu saptandı. Barış'ın İmamoğlu'na verdiği listelerde yer alan ve şu anda tutuklu olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'ya katıldığının ortaya çıktığı vurgulandı.



POLİSE SALDIRI: 6 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti. ODTÜ'de de poliselere taş atıldı.

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