CHP’li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar?

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan (Takvim.com.tr)

MASAK RAPORUNDAN FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI KARAARSLAN ÇIKTI

"FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı belirtilen raporda, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide İmamoğlu'nun adının geçtiği kaydedildi.

Raporda, İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu Tahir Başarır, Lütfü Ağgül ve Mustafa Çobanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adlarının geçtiği bildirildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın SGK başlangıcının ise 2 Mart 2006 olduğu kaydedilen raporda, İzmir'in Dikili ilçesinde Şahan adına 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu aktarıldı.

Şahan'ın tapu işlemlerinde satışa taraf olan Zafer Temel isimli şahsa 10 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde toplam 1 milyon 300 bin lira gönderdiği tespitine yer verilen raporda, Şahan'ın para transfer ilişkisinde bulunduğu Güneş Önder Göktaş'ın UYAP tutuklama ve yakalama kayıtları sorgusunda "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla arandığı belirtildi.