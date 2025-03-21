SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve soruşturma adı geçen bazı isimler hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı. Raporda, "FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplam 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı kaydedildi. Raporda, Murat Ongun adına İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde konumlu 1 adet taşınmaza ilişkin yapılan satışta herhangi bir para transferine rastlanmadığı ifade edildi.

Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 18:44 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 19:07
CHP’li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evi aranmıştı. (AA)Operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evi aranmıştı. (AA)

Savcılığın talebi üzerine MASAK tarafından Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi ile İmamoğlu, Polat, Ongun ve Şahan'ın hesap hareketlerine ilişkin düzenlenen 17 Mart 2025 tarihli Mali Analiz Raporu soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, İmamoğlu'nun SGK verilerine göre sigorta başlangıç tarihinin 1 Haziran 1986 olduğu, 4B kapsamında 2008-2014 yıllarında muhtelif tarihlerde "Gayrimenkul Faaliyetleri" alanında sigorta priminin yattığı, 4C kapsamında 2014-2025 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurumlarında "Belediye Başkanı" ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun evindeki hareketlilik havadan görüntülendi. (İHA)İmamoğlu'nun evindeki hareketlilik havadan görüntülendi. (İHA)

17 ADET TAŞINMAZ SATIŞ YOLUYLA
Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilen raporda, İmamoğlu'nun Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, Hasan İmamoğlu isimli şahıstan da Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla Ekrem İmamoğlu adına geçtiği kaydedildi.

Raporda, İmamoğlu'nun, 2020-2025 yıllarında muhtelif tarihlere ait "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "basit tehdit", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme", "görevi kötüye kullanma", "cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesini engellemek", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan (Takvim.com.tr)FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan (Takvim.com.tr)

MASAK RAPORUNDAN FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI KARAARSLAN ÇIKTI

"FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı belirtilen raporda, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide İmamoğlu'nun adının geçtiği kaydedildi.

Raporda, İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu Tahir Başarır, Lütfü Ağgül ve Mustafa Çobanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adlarının geçtiği bildirildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın SGK başlangıcının ise 2 Mart 2006 olduğu kaydedilen raporda, İzmir'in Dikili ilçesinde Şahan adına 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu aktarıldı.

Şahan'ın tapu işlemlerinde satışa taraf olan Zafer Temel isimli şahsa 10 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde toplam 1 milyon 300 bin lira gönderdiği tespitine yer verilen raporda, Şahan'ın para transfer ilişkisinde bulunduğu Güneş Önder Göktaş'ın UYAP tutuklama ve yakalama kayıtları sorgusunda "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla arandığı belirtildi.

Murat Ongun (Takvim.com.tr)Murat Ongun (Takvim.com.tr)

ONGUN ALDIĞI DAİREDE PARA TRANSFERİNDE RASTLANMADI
Raporda, Murat Ongun adına İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde konumlu 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu, tapu işlemlerinde ilgili satışa taraf olan Gürcan Yükseloğlu isimli şahısla herhangi bir para transferine rastlanılmadığı, şahsın para transfer ilişkisinde bulunduğu kişiler hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı ifade edildi.

İBB GENEL SEKTERERİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE İRTİBAT HALİNDE

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ise para transfer ilişkisinde bulunduğu Oğuzhan İnce ve Sultan Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan UYAP kayıtlarının bulunduğu, İnce ve Kaya'nın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla arandığı bilgisine raporda yer verildi.

İBB'ye terör soruşturması (Takvim.com.tr)İBB'ye terör soruşturması (Takvim.com.tr)

"SÖZDE ARAŞTIRMA MERKEZİ"

Raporda, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi adıyla GİB INTRANET'te yapılan prefix sorgulamalarında herhangi bir kayda ulaşılamadığı, Spectrum adlı "sözde" araştırma merkezinin başka bir ad altında mükellefiyet kaydının olabileceği kanaatine varıldığı bildirildi. İlgili web sitesindeki iletişim bölümünde yer alan telefon numaralarının araştırılması neticesinde bir numaranın "Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneği", diğer numaranın ise Hunav Altun adına kayıtlı olduğunun saptandığı anlatıldı.

Raporda, açık kaynaklarda yapılan araştırmalar neticesinde Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi adında www.spectrumhouse.com.tr web sitesine ulaşıldığı, sitedeki "ekibimiz" adlı bölümde Azad Barış, Zeki Gürür, Tülin Johansson, Natalya Kemenci, Ayşe Sevencan, Yusuf Buzğan, Hunav Altun, Demet Sabuncuoğlu, Dicle Yıldız Katar, Deniz Nilüfer, Ozan Polat isimli şahısların yer aldığı belirtildi.

Firari Azad Barış kimdir?

Azad Barış adlı kişinin, Hunav Altun, Demet Sabuncuoğlu ve Zeki Gürür adlı kişilerle para transferinin bulunduğu bilgisine yer verilen raporda, web sitesindeki telefon numaralarının Norm Sosyoekonomik Ve Kültürel Çalışmalar Derneği ve Hunav Altun adına kayıtlı olduğu tespitine yer verildi.

Azad Barış (Takvim.com.tr)Azad Barış (Takvim.com.tr)

Raporda, Norm Sosyoekonomik Ve Kültürel Çalışmalar Derneği hakkında yapılan sorgulamalarda kısıtlı bir para transferine rastlandığı ancak derneğin para transferinde bulunduğu şahıslar arasında Demet Sabuncuoğlu, Natalya Ketenci ve Ayşe Sevencen isimli şahısların yer aldığı, ayrıca Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneğinin para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar arasında Azad Barış'ın eski iş ortağı Ebru Özdemir'in de bulunduğu bildirildi.

Azad Barış'ın 2 Ağustos 2024 itibarıyla yüzde 100 hissesine sahip olduğu Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin 18 Ekim 2023 ve 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında sahibi olan Ebru Özdemir'e yönelik de araştırma yapıldığı aktarılan raporda, Özdemir'in SGK 4A kapsamında 2024 yılında Şişli Belediyesinde kurum başkan yardımcısı ünvanı ile sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda "mütercim proje yöneticisi" ünvanları ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında spor malzemeleri imalatı faaliyet alanıyla sigorta priminin yattığı kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in skandal çağrısına sert tepki: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP’den olağanüstü kurultay kararı!
Vakıf Katılım Bankası
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ali Nuhoğlu’nun Trend İnşaat şirketinde yapılan aramada balya balya dolarlar
Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB’deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?
Yolsuzluk ve terör bağını böyle mi örtecekler? Özgür Özel sokak çağrısını sürdürüyor! Bahçeli’den tepki: Partinde otur
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
Murat Ongun’un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
Başkan Erdoğan’dan kritik Bosna telefonu: Bakir İzetbegoviç ile görüştü
Bakan Fidan’dan Ukrayna’da ateşkese destek! Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı dedi | İsrail’e tepki Suriye mesajı
CHP neyi perdelemeye çalışıyor? 40 sayfalık itiraf bombası! Bana Ekrem İmamoğlu suç işletti diyen isim kim? Medya A.Ş’deki o bilgisayar
İBB’ye çifte soruşturma! İstanbulluların verileri ne amaçla kullanıldı? Şoke eden ses kaydı! Çarpıcı BDDK itirafı: Bir şekilde yutturduk
Ekrem İmamoğlu’nun Gizli kasası olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı
İsmail Saymaz için ev hapsi kararı! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıtları...
İBB’ye çifte soruşturma! MASAK raporu ortaya çıktı! İmamoğlu nereden gözaltına alındı?
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi artışı yetişir mi, yasa gecikirse ne olacak?
Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen 4 senaryo ne? Siyasi yasak gelir mi? Hukukçular yanıtladı
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!
Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! Kuruluş Osman'ın Ulugan'ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! CHP’nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu’na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan’a Akıbetin Menderes gibi olur tehdidi CHP'nin masa ortağı CIA Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı! Başrolde yine Michael Rubin: Başkan Erdoğan'a "Akıbetin Menderes gibi olur" tehdidi İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük İmamoğlu'nun gizli kasası AVM'den rüşvet istedi! Yüzde 7'ci Ertan'ın dosyası açıldı... İSBAK'ta 100 BELTUR'da 70 milyon TL'lik usulsüzlük TAKVİM foyasını çıkardı! İBB’deki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: Dört nala kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti TAKVİM foyasını çıkardı! İBB'deki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: "Dört nala" kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var? "Kandil Uzlaşısı"nın firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var? İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu İBB'ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu