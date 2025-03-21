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Dışişleri'nden İsrail'e kınama: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkımını lanetliyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından inşa edilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını sert bir dille kınadı. Bakanlık, yaşanan soykırımın sorumlularının hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizerek "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 18:53 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 19:07
Dışişleri’nden İsrail’e kınama: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkımını lanetliyoruz!

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından Gazze'de inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetledi.

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı.Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı.

Açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumlularının er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vereceği belirtildi.

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