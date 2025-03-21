Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: "Haddini bil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açıklamalarda bulundu. Tunç, bir soruşturmada 3 diğer soruşturmada 16 firarinin olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Bu bir adli soruşturma. İki soruşturma var. Birisi terör suçlaarı, diğeri de örgütlü suçlar soruşturmaları.Terör suçlaması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Hala yakalanamayan 3 firari şüpheli var. Örgütlü suçlar soruşturmasında ise 100 kişik gözaltı kararları verildi. 106 kişi ile işlem başlatıldı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişi ise firar durumunda. Emniyetteki işlemlerden sonra Adliye'ye getirilecekler. Soruşturma devam ediyor. Terör suçu olduğu için 4 günlük azami bir gözaltı süresi var.

Özel'in böyle bir ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli süreç var. Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar sözlerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Tuttukları bu yol kesinlikle doğru bir yol değil. Dosyaya hakim olmadan söylediğiniz söylerin hiçbir kıymeti yok. Gizli soruşturmada dosya ile ilgilisi olmayan televizyon yayınları görüyoruz. Hukuk devletindeyiz. Burada savcılarımız kamu adına görev yapan kişiler. Kendi elde ettikleri bulgular ışığında bir soruşturma başlatmışlardır. Savunma hakkı ile beraber sonrasında bir iddianameye dönüşürse her şey görülecek. Özel'in sokak çağrısı hukuk devletine aykırıdır. Polislerin yaralanması için ne diyecekti İçişleri Bakanımız. Devletin yargısı suç örgütleri ile mücadele eder.

Dosyayı sabırla sükunet ile bekleyelim. Peşin hükümlü olmamak gerekir. Burada özellikle sokakları karıştırmanın, milletin huzurunu bozmanın çok yanlış buluyorum.

CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ: HADDİNİ BİL

Özellikle "devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar" cümlesini hadsizlik olarak değerlendiriyorum, haddini bilsin. Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum.