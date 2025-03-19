İstanbul Boğazı’nda BERS isimli kuru yük gemisinin makine arazisi trafiği çift yönlü kapattı

İskenderun'dan Romanya'ya giden 95 metre uzunluğundaki BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde BERS isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.