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TÜİK rakamlar açıkladı! İşsizlik sayısı geriledi! Son 12 yılın en düşüğü

TÜİK şubat ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde işsiz sayısı 151 bin kişi azaldı. Böylece toplam işsiz sayısı 3 milyon 113 bine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de rakamlara ilişkin bir değerlendirme geldi. İşsizlik oranının en düşük ve en yüksek olduğu iller de belli oldu.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 11:03 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 11:07
TÜİK rakamlar açıkladı! İşsizlik sayısı geriledi! Son 12 yılın en düşüğü

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TÜİK şubat ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.

YÜZDE 8,7'YE GERİLEDİ
Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini de açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. (AA)Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. (AA)

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.

Türkiye'nin 2012-2024 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

Yıllar İşsizlik oranı (%)
2012 8,3
2013 8,9
2014 9,9
2015 10,3
2016 10,9
2017 10,9
2018 10,9
2019 13,7
2020 13,1
2021 12,0
2022 10,4
2023 9,4
2024 8,7

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

TÜİK, 2024 yılında işsizlik oranının bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. (AA)TÜİK, 2024 yılında işsizlik oranının bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. (AA)

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 26,7 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İLLER BURDUR VE KASTAMONU
İşsizlik oranı en düşük iller, yüzde 4 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari'de oldu. En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt'te oldu.

SON 12 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de rakamlara ilişkin bir değerlendirme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı.

Şimşek, sosyal medya hesabından "Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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