YÜZDE 8,7'YE GERİLEDİ Türkiye 'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iş gücü istatistiklerini açıkladı. (AA)

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.

Türkiye'nin 2012-2024 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

Yıllar İşsizlik oranı (%) 2012 8,3 2013 8,9 2014 9,9 2015 10,3 2016 10,9 2017 10,9 2018 10,9 2019 13,7 2020 13,1 2021 12,0 2022 10,4 2023 9,4 2024 8,7

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.