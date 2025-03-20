TL UZLAŞMALI DÖVİZ SATIMI NEDİR?
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Alım-Satım işlemleri, vade sonunda tarafların anaparaları el değiştirmediği ve TL cinsinden nakdi uzlaşma esasına dayanan bir türev üründür.
"DENGE GELECEK"
Merkez Bankası'nın hamlesini yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Piyasaya denge gelecek" dedi.
Erdem şu ifaderleri kullandı:
"Kurun "şuraya gelecek buraya gelecek" şeklinde dünkü panik havasıyla birlikte talebi artırmaya başlamıştı. Dövize olan talep artınca fiyatı yükseliyor. Ne dedik; Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezervlerine sahip Merkez Bankası dolayısıyla dün de müdahale etti aslında.
Merkez Bankası zaman zaman piyasada oluşan bu oynaklıklara müdahale eder. Döviz satarak-alarak müdahale eder. Dolayısıyla elindeki rezervlerin bir kısmını piyasaya sürecek. Piyasadaki döviz miktarını artıracak malın da miktarı artınca fiyatı düşer. Dolayısıyla dengeyi sağlayacak.
Faruk Erdem Merkez Bankası'nın hamlesini yorumladı
Merkez Bankası açacağı bu ihalelerle dövizi gerçek fiyatına getirecek. Bir kalem örneği vermiştim; 5 liralık kalemi 7 liraya alırım dediğin zaman kalem artık 7 liradır. Şimdi Merkez Bankası diyecek ki bu kalem 5 liradır ben bunu 5 liradan satıyoru. Borsa 10 binin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın bu kararı dövizi daha da aşağı çekecek. Dolayısıyla fazla talep varsa onu karşılamış olacak hem de fiyatı bir dengeye getirecek.
MERKEZ BANKASI'NIN GÜCÜ VE REZERVİ VAR
Merkez Bankası'nın bu gücü var. İyi bir rezervi var. 130 Milyar Dolara yakın rezervi var bu rezervler böyle günler içindir. Kimse elini ovuşturmasın. "Bu ekonomi bozulacak biz para kazanacağız rant elde edeceğiz." öyle bir dünya yok artık."
GOLDMAN SACHS : TCMB DOLARİZASYON RİSKİNİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YETERLİ ALANA SAHİP
ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirterek, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin etti.
Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv
Bankanın dün Türk piyasalarında satış baskısının ardından "Türk lirası ve TCMB faiz patikası" hakkındaki analizinde TCMB'nin faiz indirim döngüsüne ara vererek veya liranın değer kaybını yavaşlatarak dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğu vurgulandı.
Analizde, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılarak, merkez bankasının swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış gösterdiği ifade edildi.
TCMB'nin nisan toplantısında 250 baz puanlık indirim öngörüsüne yönelik riskin "arttığının" ifade edildiği analizde, şunlar kaydedildi:
"TCMB'nin ilk etapta liranın yükselmesine izin vermesi ve bizim görüşümüze göre faiz indirimlerini engellemediği sürece daha zayıf bir lirayı tercih etmesinin bileşimi lirayı Çarşamba günkü kapanış seviyesine yakın bir yerde dengeleyeceğini gösteriyor. Bu noktada, 12 ay sonrası için 42 lira olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Bu nedenle enflasyon ve uzun vadeli faiz tahminlerimiz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz."
Analizde, yabancı yatırımcıların ileriye dönük olası satış baskısının muhtemelen sınırlı kalacağının beklendiği ifade edilerek, son gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde sınırlı etkisi olacağı öngörüldü.