Erdem şu ifaderleri kullandı:

"Kurun "şuraya gelecek buraya gelecek" şeklinde dünkü panik havasıyla birlikte talebi artırmaya başlamıştı. Dövize olan talep artınca fiyatı yükseliyor. Ne dedik; Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezervlerine sahip Merkez Bankası dolayısıyla dün de müdahale etti aslında.

Merkez Bankası zaman zaman piyasada oluşan bu oynaklıklara müdahale eder. Döviz satarak-alarak müdahale eder. Dolayısıyla elindeki rezervlerin bir kısmını piyasaya sürecek. Piyasadaki döviz miktarını artıracak malın da miktarı artınca fiyatı düşer. Dolayısıyla dengeyi sağlayacak.

Faruk Erdem Merkez Bankası'nın hamlesini yorumladı

Merkez Bankası açacağı bu ihalelerle dövizi gerçek fiyatına getirecek. Bir kalem örneği vermiştim; 5 liralık kalemi 7 liraya alırım dediğin zaman kalem artık 7 liradır. Şimdi Merkez Bankası diyecek ki bu kalem 5 liradır ben bunu 5 liradan satıyoru. Borsa 10 binin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın bu kararı dövizi daha da aşağı çekecek. Dolayısıyla fazla talep varsa onu karşılamış olacak hem de fiyatı bir dengeye getirecek.

MERKEZ BANKASI'NIN GÜCÜ VE REZERVİ VAR

Merkez Bankası'nın bu gücü var. İyi bir rezervi var. 130 Milyar Dolara yakın rezervi var bu rezervler böyle günler içindir. Kimse elini ovuşturmasın. "Bu ekonomi bozulacak biz para kazanacağız rant elde edeceğiz." öyle bir dünya yok artık."

GOLDMAN SACHS : TCMB DOLARİZASYON RİSKİNİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YETERLİ ALANA SAHİP

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirterek, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin etti.