SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan "döviz" hamlesi! Goldman Sachs'tan dikkat çeken çıkış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından piyasalarda dalgalanma yaşanırken, Merkez Bankası döviz piyasasını dengelemek için yeni bir adım attı. TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Goldman Sachs ise Merkez Bankası'nın dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirtti. Peki Merkez'in hamlesi sonrası ne olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 11:10
Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi! Goldman Sachs’tan dikkat çeken çıkış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dün (19 Mart) terör bağlantılı kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra aralarında siyasetçi sanatçı ve iş insanlarının da olduğu 100'den fazla isim hakkında gözaltı kararı verildi. 87 isim gözaltına alındı.

PİYASADA HAREKETLİLİK YAŞANDI
Operasyonla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullanırken Merkez Bankası'ndan flaş bir adım geldi.

Altın, dolar, euro... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten açıklama geldiAltın, dolar, euro... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten açıklama geldi

MERKEZ BANKASI'NDAN "DÖVİZ" HAMLESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasayı dengeleyecek bir adım geldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz hamlesi yaptı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz hamlesi yaptı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

TL UZLAŞMALI DÖVİZ SATIMI NEDİR?
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Alım-Satım işlemleri, vade sonunda tarafların anaparaları el değiştirmediği ve TL cinsinden nakdi uzlaşma esasına dayanan bir türev üründür.

"DENGE GELECEK"
Merkez Bankası'nın hamlesini yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Piyasaya denge gelecek" dedi.

Erdem şu ifaderleri kullandı:

"Kurun "şuraya gelecek buraya gelecek" şeklinde dünkü panik havasıyla birlikte talebi artırmaya başlamıştı. Dövize olan talep artınca fiyatı yükseliyor. Ne dedik; Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezervlerine sahip Merkez Bankası dolayısıyla dün de müdahale etti aslında.

Merkez Bankası zaman zaman piyasada oluşan bu oynaklıklara müdahale eder. Döviz satarak-alarak müdahale eder. Dolayısıyla elindeki rezervlerin bir kısmını piyasaya sürecek. Piyasadaki döviz miktarını artıracak malın da miktarı artınca fiyatı düşer. Dolayısıyla dengeyi sağlayacak.

Faruk Erdem Merkez Bankası'nın hamlesini yorumladıFaruk Erdem Merkez Bankası'nın hamlesini yorumladı

Merkez Bankası açacağı bu ihalelerle dövizi gerçek fiyatına getirecek. Bir kalem örneği vermiştim; 5 liralık kalemi 7 liraya alırım dediğin zaman kalem artık 7 liradır. Şimdi Merkez Bankası diyecek ki bu kalem 5 liradır ben bunu 5 liradan satıyoru. Borsa 10 binin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın bu kararı dövizi daha da aşağı çekecek. Dolayısıyla fazla talep varsa onu karşılamış olacak hem de fiyatı bir dengeye getirecek.

MERKEZ BANKASI'NIN GÜCÜ VE REZERVİ VAR
Merkez Bankası'nın bu gücü var. İyi bir rezervi var. 130 Milyar Dolara yakın rezervi var bu rezervler böyle günler içindir. Kimse elini ovuşturmasın. "Bu ekonomi bozulacak biz para kazanacağız rant elde edeceğiz." öyle bir dünya yok artık."

GOLDMAN SACHS : TCMB DOLARİZASYON RİSKİNİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YETERLİ ALANA SAHİP
ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirterek, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin etti.

Fotoğraf: Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv

Bankanın dün Türk piyasalarında satış baskısının ardından "Türk lirası ve TCMB faiz patikası" hakkındaki analizinde TCMB'nin faiz indirim döngüsüne ara vererek veya liranın değer kaybını yavaşlatarak dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğu vurgulandı.

Analizde, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılarak, merkez bankasının swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış gösterdiği ifade edildi.

TCMB'nin nisan toplantısında 250 baz puanlık indirim öngörüsüne yönelik riskin "arttığının" ifade edildiği analizde, şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin ilk etapta liranın yükselmesine izin vermesi ve bizim görüşümüze göre faiz indirimlerini engellemediği sürece daha zayıf bir lirayı tercih etmesinin bileşimi lirayı Çarşamba günkü kapanış seviyesine yakın bir yerde dengeleyeceğini gösteriyor. Bu noktada, 12 ay sonrası için 42 lira olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Bu nedenle enflasyon ve uzun vadeli faiz tahminlerimiz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz."

Analizde, yabancı yatırımcıların ileriye dönük olası satış baskısının muhtemelen sınırlı kalacağının beklendiği ifade edilerek, son gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde sınırlı etkisi olacağı öngörüldü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Casper
Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi! Goldman Sachs’tan dikkat çeken çıkış
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?
TÜİK rakamlar açıkladı! İşsizlik sayısı geriledi! Son 12 yılın en düşüğü
Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi
Rusya’ya İHA saldırısı! Ukrayna nükleer bombardıman uçaklarının bulunduğu Rus üssünü vurdu
İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal
CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bir şok da ABD’den: Türkiye’nin karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız
CANLI | Meteoroloji’den 33 ile sarı alarm! Zirai don ve fırtına... İstanbul’da kar yağacak mı? 20 Mart Hava Durumu
Fakir fukaralıktan dev servete! Erkan Kork nasıl bahis patronu oldu? Sevgilisinin kızına yaptığı jest dikkat çekti
Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek?
CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı! Kontenjan dışı kayıt evrakta sahtecilik
TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun’un at ortağı Emrah Bağdatlı dört nala kaçtı: İBB’de girift ilişkiler mide bulandıran işler
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...