FAKİR, TEKNOSA, VATAN MEDIA MARKT... Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ (Fakir) ve yeniden satıcıları Teknosa , Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt hakkında rekabet ihlali iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu bu kez "teknoloji mağazalarına" karşı harekete geçti.

İddialar, Fakir'in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı yönünde.

Rekabet Kurulu, 20 Şubat 2025 tarihli toplantısında, Fakir'in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğini araştırmak üzere soruşturma açılmasına karar verdi. Ayrıca, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi alışverişi yapılarak rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.

Soruşturma, 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca başlatıldı ve ilgili şirketler hakkında detaylı bir inceleme süreci başlayacak. Rekabet Kurulu, elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli yasal işlemleri yürütecek.

BİR SORUŞTURMA DA ARZUM'A!

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Arzum'a da soruşturma başlatıldı.

Arzum soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Arzum) yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bulgular yeterli bulunarak Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında; Arzum'un yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara, distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Arzum hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir.