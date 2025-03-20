Aslı Baykal CHP'ye sert daldı! "İmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın" uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı

Türkiye, CHP
'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan, yolsuzluk ve terör suçları kapsamında şekillenen "temiz eller operasyonu"na
şahitlik ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
"Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarından gözaltına alındı.
CHP ise İmamoğlu ve çevresindeki isimlerin karıştığı organize suç sarmalına sahip çıktı.
Aslı Baykal'dan CHP'ye ʺİmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayınʺ uyarısı (Takvim.com.tr)
"İMAMOĞLU'NUN USULSÜZLÜKLERİNE SAHİP ÇIKMAYIN"
Bu duruma merhum Deniz Baykal
'ın kızı Aslı Baykal
çok sert tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, Özgür Özel ve CHP
yönetimine "İmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın"
uyarısında bulundu.
"Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak" diyen Aslı Baykal, İmamoğlu'nun usulsüz diploması ve İBB'deki ihale yolsuzluklarına dikkat çekerek, "1989'da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu. Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı (Takvim.com.tr)
"CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"
Baykal, İmamoğlu'nun CHP kimliği yüzünden değil imza attığı yolsuzluklar yüzünden gözaltında olduğunu belirtip "Sanırsın CHP kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadele yüzünden gözaltında - tabii sıkıntı yöneticilerin de o kimlik ile alakasının olmamasında ve onlara ses çıkaramayanlarda. CHP'yi eleştirene saygı duyulur ama CHP'yi dönüştürmeye çalışmak kimsenin haddine değil" şeklinde konuştu.