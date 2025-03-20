Aslı Baykal CHP'ye sert daldı! "İmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın" uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı

Aslı Baykal'dan CHP'ye ʺİmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayınʺ uyarısı (Takvim.com.tr)

Bu duruma merhum Deniz Baykal 'ın kızı Aslı Baykal çok sert tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, Özgür Özel ve CHP yönetimineuyarısında bulundu.

"Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak" diyen Aslı Baykal, İmamoğlu'nun usulsüz diploması ve İBB'deki ihale yolsuzluklarına dikkat çekerek, "1989'da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu. Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor" dedi.