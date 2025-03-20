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Aslı Baykal CHP'ye sert daldı! "İmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın" uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı

Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki isimlerin karıştığı organize suç sarmalına sahip çıkmasına sert tepki gösterdi. "Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır" uyarısında bulunan Baykal, İmamoğlu'nun CHP kimliği yüzünden değil imza attığı yolsuzluklar yüzünden gözaltında olduğunu belirtti. Aslı Baykal "Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın" dedi. İSKİ skandalını anımsattı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 12:23
Aslı Baykal CHP’ye sert daldı! İmamoğlu’nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı

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Türkiye, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan, yolsuzluk ve terör suçları kapsamında şekillenen "temiz eller operasyonu"na şahitlik ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarından gözaltına alındı.

CHP ise İmamoğlu ve çevresindeki isimlerin karıştığı organize suç sarmalına sahip çıktı.
Aslı Baykal'dan CHP'ye ʺİmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayınʺ uyarısı (Takvim.com.tr)Aslı Baykal'dan CHP'ye ʺİmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayınʺ uyarısı (Takvim.com.tr)

"İMAMOĞLU'NUN USULSÜZLÜKLERİNE SAHİP ÇIKMAYIN"

Bu duruma merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal çok sert tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, Özgür Özel ve CHP yönetimine "İmamoğlu'nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın" uyarısında bulundu.

"Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılır ancak" diyen Aslı Baykal, İmamoğlu'nun usulsüz diploması ve İBB'deki ihale yolsuzluklarına dikkat çekerek, "1989'da SHP yerel seçimlerde çok başarılı oldu, İstanbul'u da aldı. Sonrasında patlayan İSKİ skandalı o partide yolsuzluk yapılmasının halkta uyandırdığı hayret ve kızgınlık ile seçimleri kaybetmesine sebep oldu ve Erdoğan İBB başkanı oldu. Bugünkü CHP yöneticileri diploması usulsüz olduğu için iptal edilen ve yolsuzluk iddiası ile gözaltına alınan bir belediye başkanı için vatandaşı sokağa çağırıyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı (Takvim.com.tr)



"CHP'Yİ DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Baykal, İmamoğlu'nun CHP kimliği yüzünden değil imza attığı yolsuzluklar yüzünden gözaltında olduğunu belirtip "Sanırsın CHP kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadele yüzünden gözaltında - tabii sıkıntı yöneticilerin de o kimlik ile alakasının olmamasında ve onlara ses çıkaramayanlarda. CHP'yi eleştirene saygı duyulur ama CHP'yi dönüştürmeye çalışmak kimsenin haddine değil" şeklinde konuştu.

Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal (Takvim.com.tr)Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal (Takvim.com.tr)



Sözlerinin devamında mevcuttaki CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Baykal şöyle konuştu:

Bu kadar mı halktan ve yaşamdan ve tarihten kopuk,
Bu kadar mı çürük bir yönetim var?
Konu siyasi değil de usulsüzlük, yolsuzluk ise herkes gider hesabını verir.
Siyasi partiler siyaset yapar ticaret değil.

Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın.

Aslı Baykaldan İmamoğlunun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHPye kurultay çağrısıAslı Baykaldan İmamoğlunun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHPye kurultay çağrısı

"TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIMLAR"

Öte yandan Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" ifadelerini kullanmış, CHP'ye "Güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapın" çağrısı yapmıştı.

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