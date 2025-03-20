İzmir’de FETÖ’ye operasyon: 9 polis gözaltına alındı!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi.
10 POLİS İÇİN GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
9 GÖZALTI
Kent merkezi ile Bergama, Kemalpaşa, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı.
Diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.