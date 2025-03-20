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2025 CHP ön seçim tarihi belli oldu mu, oylar ne zaman kullanılacak? CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi hangi tarihte?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2025 genel seçimlerinde göstereceği Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak. CHP'nin bu kritik süreci için belirlenen takvim ise gündemde geniş yer buldu. Peki CHP ön seçim ne zaman yapılacak? CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi hangi tarihte? İşte konu hakkında merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:46
2025 CHP ön seçim tarihi belli oldu mu, oylar ne zaman kullanılacak? CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi hangi tarihte?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla parti içi bir ön seçim düzenleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CHP ÖN SEÇİMİ NE ZAMAN?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlatacağı ön seçim süreci 11 Şubat tarihinde başlayan seçim takvimiyle belirlendi. Bu takvime göre aday adaylığı başvuruları tamamlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aday Adayları İlan Edildi

Cumhurbaşkanlığı için aday olmak isteyen CHP'li isimlerin başvuru süreci sona erdi. Aday adaylarının ilan edilmesiyle birlikte partinin ön seçime katılacak isimleri de belli oldu.

22 Şubat Cumartesi günü CHP üyelerinin oy kullanacağı aday adayları resmi olarak duyuruldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

23 MART'TA OY KULLANILACAK

Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta oy kullanacak.

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