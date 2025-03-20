2025 CHP ön seçim tarihi belli oldu mu, oylar ne zaman kullanılacak? CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimi hangi tarihte?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla parti içi bir ön seçim düzenleyecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlatacağı ön seçim süreci 11 Şubat tarihinde başlayan seçim takvimiyle belirlendi. Bu takvime göre aday adaylığı başvuruları tamamlandı.

(Takvim Foto Arşiv)

Aday Adayları İlan Edildi

Cumhurbaşkanlığı için aday olmak isteyen CHP'li isimlerin başvuru süreci sona erdi. Aday adaylarının ilan edilmesiyle birlikte partinin ön seçime katılacak isimleri de belli oldu.

22 Şubat Cumartesi günü CHP üyelerinin oy kullanacağı aday adayları resmi olarak duyuruldu.