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Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkan vekaletine Nuri Aslan getirildi | Nuri Aslan kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İBB Başkan vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 17:47
Ekrem İmamoğlu’nun yerine İBB Başkan vekaletine Nuri Aslan getirildi | Nuri Aslan kimdir?

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İBB başkan vekaletine getirilen Nuri Aslan (X)İBB başkan vekaletine getirilen Nuri Aslan (X)

NURİ ASLAN KİMDİR?
Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da gördükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı.

Buradan 1990 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. 1991 yılında özel bir şirkette işe girdi.

Günümüzde aynı şirketin Genel Müdürlük görevini yönetmektedir.

İBB başkan vekili Nuri Aslan (X)İBB başkan vekili Nuri Aslan (X)

Siyasete ise 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak başladı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili olarak görev aldı.

2014-2018 yılları arasında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYISIAD) Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

İBB başkan vekaletine getirilen Nuri Aslan (X)İBB başkan vekaletine getirilen Nuri Aslan (X)

NURİ ASLAN HANGİ PARTİDEN?

Nuri Aslan 2024 yılında CHP'den İBB Meclisi 1. başkanvekili olarak seçilmiştir.

NURİ ASLAN EVLİ Mİ?

Nuri Aslan evli ve üç çocuk babasıdır.

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