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Eski sevgiliye 83 milyon!

Bahis baronu Erkan Kork, borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete ulaştı. Eski sevgilisi Hülya Turan’a 83 milyon lira aktardığı ortaya çıktı. Turan’ın kızına ise sponsor olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Eski sevgiliye 83 milyon!

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Bankpozitif'te, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork, küresel bahis baronlarının kara paralarını komisyon karşılığı akladı. Tutuklandı. Hazırlanan 75 sayfalık iddianamede ilginç detaylar ortaya çıktı. Buna göre 2016 yılına kadar ekonomik durumu çok kötü olan Kork, arkadaşlarından aldığı 2 bin liralık borçla bahis sitesi kurdu.

Yasa dışı bahsi Türkiye'de yayarak kısa sürede milyarlarca liralık bir servete ulaştı. 2019 yılında Pay Fix Elektronik Ödeme AŞ'nin kurmasının ardından, 2022'de Aypara Ödeme AŞ ve İninal Ödeme AŞ'yi aldı. 2023'te ise Bankpozitif'i 30 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Bir dönem sevgilisi olan şirketin operasyon müdürü Hülya Turan'a 2017-2023 yılları arası 83 milyon lira aktardı. Turan'ın oyuncu kızı Meltem Baydilli için de kesenin ağzını açtı. Beydilli'nin başrollerini oynadığı "Hain" isimli film için sponsor oldu. ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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