Biyolojik oğluyla ağzını bıçak açmayan Hacı Sabancı ilk kez konuştu!

Sabancılar'ın sürpriz torunu gündemi salladı. Hacı Sabancı'nın yıllar önce evlilik dışı ilişkiden bir oğlu olduğu ortaya çıktı. İddianın sahibi olan Fatma Demir, Uzay adlı oğlunun Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyip babalık davası açtı.



DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Hacı Sabancı'nın avukatları ise raporun yeniden incelenmesi için başvuru yaptı. Ancak mahkeme bunu reddedince küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu olarak kayıtlara geçti. Nazlı Sabancı ile evli olan ve bir kızı bulunan Hacı Sabancı ise "İlgilenmiyorum" deyip oğluna kapıyı kapattı.



İşte Sabancı bir kez daha Uzay'ı yok saydı! Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Suudi Arabistan tatilleri sonrası Medine ziyaretlerinin ardından İstanbul Havaalanı'nda ortaya çıktı! Sabancı, babalık davasına ilişkin sorular karşısında şoka uğradı. El kol hareketi yaptı. "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" diyerek öfke patlaması yaşadı. Bu durum sosyal medyayı sallarken eşi Nazlı'nın da oldukça gergin olduğu dikkatlerden kaçmadı!



EŞE BAK!

Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde iftar sonrasında yaptığı "çikolatadan topuklu ayakkabı" paylaşımıyla tepki toplamıştı. Herkes "Görgüsüzlüğe bak" derken Hacı Sabancı buna destek çıktı. Sabancı, eleştirilerle ilgili olarak, "Nazlı çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz? Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil" diyerek eşini savundu.

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