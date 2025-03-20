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Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 37 milyar hibe verilecek!

Başkan Erdoğan Külliye ’de çiftçilerle iftarda bir araya geldi. Çiftçilere 37 milyar hibe müjdesi veren Erdoğan, iftara katılan kadın çiftçiler ile sohbet etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Başkan Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 37 milyar hibe verilecek!

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Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar, yani 37 milyar TL yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz.

2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum, kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18.5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece kırsala yaklaşık 25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız.

Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.
Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır.

Taklit yapılan sağlıksız ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemizde hız kesmeden sürüyor. Ticaret bakanlığımız hazine ve maliye bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlattı.

Tarımda hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik.Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz.

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