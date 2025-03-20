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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK başladı! Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de başladı. Toplantının öncelikli gündemi, terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve ateşkesi bozan soykırımcı İsrail'in Filistin'deki saldırıları olacak. MGK toplantısında, diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 08:02 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 16:54
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK başladı! Masada hangi konular var?

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 2'nci kez yine yoğun gündemle bir araya geldi. Toplantı saat 15.55 itibarıyla başladı.

MGK toplantısı başladı!

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Beştepe'de yapılan toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)

Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)

Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)

SURİYE GÜNDEMDE
Türkiye'nin isteği tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olması. Bu kapsamda Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek.
Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen haftaki Suriye temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMI
Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi, ateşkesi İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar olacak.

Katliamların durması ve ateşkesin tekrar sağlanması için Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği ele alınacak.

MGK toplantısında güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada olacak.

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