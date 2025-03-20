Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK başladı! Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 2'nci kez yine yoğun gündemle bir araya geldi. Toplantı saat 15.55 itibarıyla başladı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Beştepe'de yapılan toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)
Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Beştepe toplandı. (AA)
Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşulacak.