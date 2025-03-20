Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK başladı! Masada hangi konular var?

SURİYE GÜNDEMDE Türkiye'nin isteği tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olması. Bu kapsamda Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen haftaki Suriye temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.



İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMI

Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi, ateşkesi İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar olacak.



Katliamların durması ve ateşkesin tekrar sağlanması için Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği ele alınacak.



MGK toplantısında güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada olacak.